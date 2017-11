Ερευνητές δημιούργησαν ρευστά τρανζίστορ υγρού μετάλλου! Ανοίγουν τον δρόμο για ρευστούς υπολογιστές και όχι μόνο…

Με την σύμπραξη και του Michael Dickey από το North Carolina State University, η ομάδα ανακάλυψε ότι αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία από υγρό μέταλλο μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα όχι μόνο στην κατασκευή ελαστικών κυκλωμάτων, αλλά και για την κατασκευή ηλεκτρικών διακοπτών. Αυτά τα ρευστά τρανζίστορ λειτουργούν με άνοιγμα ή κλείσιμο της ένωσης μεταξύ δύο σταγόνων του υγρού μετάλλου. Όταν εφαρμοσθεί τάση στη μία σταγόνα από μία κατεύθυνση, τότε οι δύο σταγόνες ενώνονται για να σχηματίσουν μια μεταλλική γέφυρα που άγει ηλεκτρισμό (on), ενώ αν εφαρμοσθεί τάση από την άλλη κατεύθυνση οι δύο σταγόνες χωρίζονται και ανοίγει ο διακόπτης (off). Οι ερευνητές εφάρμοσαν γρήγορες εναλλαγές της τάσης και παρατήρησαν ότι το ρευστό τρανζίστορ συμπεριφέρεται όπως ένα συμβατικό τρανζίστορ!

