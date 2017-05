1o Front-End Academy στις 22 & 27 Μαΐου από το CollegeLink.gr

[Δ.Τ.]

Στις 22 & 27 Μαΐου 2017 το CollegeLink.gr διοργανώνει το 1o “Front-End Academy” με σκοπό την διήμερη εκπαίδευση νέων που ενδιαφέρονται να βρουν άμεσα εργασία στον κλάδο του Front-End Development. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) από έμπειρους Front-End Developers και UX / UI Engineers. Πληροφορίες για τους εκπαιδευτές θα βρείτε παρακάτω. Το κόστος συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους είναι 26€ και αυτό χάρη στην ευγενική χορηγία των εταιριών λinakis digital, sleed & e-FOOD. Οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν ανοιχτές entry level job positions σχετικές με Front-End Development και θα βρίσκονται στην εκδήλωση προκειμένου να παρακολουθήσουν της εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Αν θέλεις να συμμετέχεις στις εκπαιδεύσεις οι μόνες προϋποθέσεις που χρειάζονται είναι να ψάχνεις για εργασία αυτόν τον καιρό, να σου αρέσει ο κλάδος του Front-End, να έχεις κάποια ακαδημαϊκή η εργασιακή εμπειρία στο χώρο του development καθώς και να έχεις πλήρες συμπληρωμένο προφίλ στην πλατφόρμα του CollegeLink.gr, την μεγαλύτερη πλατφόρμα σύνδεσης φοιτητών και πρόσφατα πτυχιούχων με εταιρίες στα πλαίσια entry level job και internship.

Όλοι οι τελικοί συμμετέχοντες θα επιλεχθούν μετά από ένα σύντομο screening όλων των υποψηφίων σχετικά με τα ανωτέρω προϋποθέσεις.

*Σε περίπτωση που περισσότεροι των 35 υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής και το profile σου στο CollegeLink.gr και διεκδίκησε τη θέση σου!

*Η κατάθεση των 26€ γίνεται αφότου επιλεχτείς να συμμετέχεις στις εκπαιδεύσεις.

Πρόγραμμα Front-End Academy

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017:

17.00-17.30: Προσέλευση – Καφές

17.30-18.30: Εισαγωγή στο Web Development

18.30-20.00: HTML Basics

20.00-21.00: CSS Basics

21.00-21.30: Project Intro

*Στο ενδιάμεσο οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν με ένα mini project προκειμένου να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους αλλά και να προκύψουν πρακτικές απορίες για τις τεχνολογίες που θα διδαχθούν.

Σάββατο 27 Μαΐου 2017:

10.00-10.30: Προσέλευση – Καφές

10.30-11.30: Project Discussion

11.30-13.00: Javascript Intro

13.00-13.30: Responsive / Mobile Development

13.30-14.00: Lunch Break

14:00-15.00: Frameworks (Bootstrap)

15.00-17.00: Photoshop Basics

17.00-18.30: From PSD to HTML Project

Εκπαιδευτές Front-End Academy

Λάμπρος Μακρής, Front-End Developer @ Sleed

Ο Λάμπρος εργάζεται τα τελευταία 3 χρόνια στη Sleed ως Full Stack Developer. Ο ενθουσιασμός του όταν είδε πρώτη φορά σε νεαρή ηλικία να εκτελείται πρόγραμμα γραμμένο σε QBasic ήταν το ερέθισμα για την αγάπη που ξεκίνησε για τους υπολογιστές. Είναι υπέρμαχος της αρχής “Ο προγραμματισμός είναι τέχνη – όσο πιο πολύ δουλέψεις και μάθεις να χειρίζεσαι καλά τα εργαλεία που έχεις, τόσο καλύτερος τεχνίτης θα γίνεις.”

Τα τελευταία 3 χρόνια τον έχει κερδίσει το web, καθώς τον συναρπάζει να χρησιμοποιεί νέα εργαλεία και μεθόδους που ο συνδυασμός τους σαν αποτέλεσμα έχουν πρακτική εφαρμογή και απήχηση για τους ολοένα και περισσότερους χρήστες του διαδικτύου.

Γιώργος Καραγιαννίδης, UX / UI Engineer @ PixelCompass Ltd.

George currently work as Lead Web Designer at PixelCompass Ltd. During his whole career, he helps individuals and organizations utilize web design and development to create better, human-centric user experiences for their products and customers.

For the last 6 years, he has been working and experimenting relentlessly with front-end development, user interface design and content strategy, having worked with start-ups and companies from all around the world.