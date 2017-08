Hackers χτύπησαν το HBO και ισχυρίζονται ότι διέρρευσαν online το σενάριο του 4ου φετινού επεισοδίου του Game of Thrones

Το Netflix την είχε “πατήσει” πριν από μερικούς μήνες όταν διέρρευσαν online όλα τα επεισόδια του Orange is the New Black πριν την πρεμιέρα της 5ης σεζόν και τώρα φαίνεται ότι ήρθε η σειρά του HBO να αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Σύμφωνα με το Entertainment Weekend, το δίκτυο επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα hackers και εκλάπησαν διάφορα προσωπικά στοιχεία μαζί με υλικό από ορισμένες σειρές.

