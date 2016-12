Game of Thrones: Για 5η σερί χρονιά είναι η πιο πειρατικά κατεβασμένη τηλεοπτική σειρά

Για πέμπτη σερί χρονιά το Game of Thrones κατακτά την πρωτιά ως η πιο πειρατικά κατεβασμένη τηλεοπτική σειρά της χρονιάς, με το The Walking Dead να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και το νεοφερμένο Westworld να έρχεται τρίτο. Αυτό αποδεικνύει ότι παραμένει ένα απίστευτα επιτυχημένο τηλεοπτικό φαινόμενο, αρκεί να αναλογιστεί κανείς πόσες αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία πενταετία.

