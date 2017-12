Game of Thrones: Για ακόμα μία χρονιά στην κορυφή των τηλεοπτικών σειρών με τα περισσότερα πειρατικά downloads

Καμία απολύτως έκπληξη. Εδώ και έξι χρόνια όταν έρχεται η ώρα να δούμε τη λίστα με τις τηλεοπτικές σειρές που κατέβηκαν περισσότερες φορές παράνομα από torrents, στην κορυφή συναντάμε το Game of Thrones . Το The Walking Dead παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ έχουμε δυναμική είσοδο στην κορυφαία δεκάδα από το Rick and Morty.

