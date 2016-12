Εορταστικός διαγωνισμός με πλούσια δώρα για gamers από το Gaming Galaxy!

To Razer BlackWidow Chroma σας φέρνει ταχύτατα στη μάχη με τα πλήρως μηχανικά πλήκτρα του που αποδίδουν μια ζωηρή απόκριση αφής σε κάθε ενεργοποίηση. Φέρνοντας μία δραστικά διαφορετική αίσθηση και γρηγορότερο πάτημα πλήκτρων, αυτό το επαναστατικό πληκτρολόγιο gaming με πλήρη φωτισμό συμπληρώνεται με τα επιπλέον πλήκτρα μακροεντολών και απεριόριστη καταγραφή μακροεντολών on the fly.

Υποστηρίζει όλες τις high-end VGAs έως και 395mm/15.5 in σε μήκος και Ψήκτρες CPU έως και 175mm/6.9 in σε ύψος.

This entry was posted in Contests Razer . Bookmark the permalink