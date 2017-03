Ghosts ‘N’ Goblins, 1942 κ.ά. μυθικά arcade αναβιώνονται από την Capcom για συσκευές Android και iOS!

Για το 1942 και το Wolf of the Battlefield: Commando μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία, μιας και πρόκειται για shooters σε κάθετη διάταξη, αλλά τα ούτως ή άλλως “παλούκια” Ghosts ‘N’ Goblins και Ghouls ‘N’ Ghosts αναμένεται ότι θα ξυπνήσουν τραυματικές μνήμες στους παλαιότερους ή θα δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί τους…

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στο κοντινό μέλλον θα κυκλοφορήσει τις mobile εκδόσεις των Ghosts ‘N’ Goblins, Ghouls ‘N’ Ghosts, 1942 και Wolf of the Battlefield: Commando! Σε όλα έχουν γίνει προσαρμογές για εύκολο gameplay σε οθόνη αφής και θα υπάρχουν επιλογές για διαμόρφωση του χειρισμού ανάλογα με τον τρόπο που βολεύει τον χρήστη.

