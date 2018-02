Gmail Go: Διαθέσιμη η ελαφριά έκδοση της υπηρεσίας για συσκευές Android Go

Η εφαρμογή Gmail Go έχει μέγεθος μόλις 25MB και για την ώρα είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές Android Go που την έχουν προεγκατεστημένη. Η Google την έχει τοποθετήσει στο Google Play καθαρά για λόγους που αφορούν τις αναβαθμίσεις.

Συνεχίζεται το λανσάρισμα εφαρμογών “Go” από την Google , με την εταιρεία να διαθέτει πλέον και το Gmail Go στο κατάστημα Google Play , ως μία πολύ πιο ελαφριά έκδοση της υπηρεσίας για συσκευές χαμηλών δυνατοτήτων. Η φιλοσοφία είναι η ίδια με τις υπόλοιπες εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Android Go και υποστηρίζεται μόνο από αυτές τις συσκευές.

