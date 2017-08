Google Allo: Διαθέσιμη η web έκδοση της υπηρεσίας messaging, για την ώρα μόνο για χρήστες Android [Video]

Ήταν αναμενόμενο ότι η Google θα λάνσαρε και τη web έκδοση της υπηρεσίας messaging Google Allo, με την αρχή να γίνεται σήμερα παραδόξως μόνο για όσους έχουν εγκατεστημένη την αντίστοιχη εφαρμογή στις Android συσκευές τους και μόνο από τον Chrome browser.

Για να καταφέρετε να χρησιμοποιήσετε το Google Allo στο desktop σας θα χρειαστεί πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένη την έκδοση 16 στο Android smartphone/tablet σας. Από εκεί ανοίξτε το menu στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε “Allo for web” και επισκεφθείτε τη διεύθυνση allo.google.com/web στον Chrome browser του υπολογιστή σας. Εκεί θα σας εμφανιστεί ένα QR code στην οθόνη, το οποίο θα χρειαστεί να σαρώσετε με το smartphone σας χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή Scan QR. Μόλις πραγματοποιήσετε τα προηγούμενα, ο υπολογιστής σας θα φορτώσει όλες τις συνομιλίες σας και θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία από τον Chrome browser.

Η web έκδοση του Google Allo λειτουργεί ακριβώς όπως η αντίστοιχη στα smartphones με κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. δεν είναι εφικτή η αποστολή GIF, ούτε τα whisper/shout messages). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά αποκτάμε πρόσβαση στον προσωπικό βοηθό Google Assistant από το desktop.

Σύμφωνα με τη Google, οι χρήστες iOS θα αποκτήσουν την δυνατότητα χρήσης του Google Allo σε web browser μέσα στις επόμενες ημέρες.

Google Allo – [Google Play Link]

Google Allo – [App Store Link]

Allo for web is here! Try it on Chrome today. Get the latest Allo build on Android before giving it a spin https://t.co/OPn6Q5hdkg pic.twitter.com/awxr9wFvoD

— Amit Fulay (@amitfulay) August 15, 2017