Η Google σε βοηθά να κλείνεις αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχείο απευθείας από την μηχανή αναζήτησης

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης ο χρήστης θα βλέπει στο εξής τέσσερα tabs: Explore, Flights, Hotels και Your Trips. Στην καρτέλα Explore θα του εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό του, ενώ στην καρτέλα Your Trips θα βλέπει μια λίστα με τα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει και αυτά που επιθυμεί να κάνει στο μέλλον. Τα αποτελέσματα στο Your Trips είναι εξατομικευμένα και ιδιωτικά (μόνο ο χρήστης μπορεί να τα δει) και του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί τις κρατήσεις του με κάποιον φίλο μέσω email ή να πραγματοποιήσει αλλαγές ακόμη και όταν είναι offline.

