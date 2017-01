Η Google εξηγεί πως καταπολέμησε ψευδείς διαφημίσεις, ιστοσελίδες και απατεώνες το 2016

Επιπλέον όλων αυτών, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του κλάδου, όπως αυτή της Coalition for Better Ads , με στόχο να προστατεύσουμε τους χρήστες από κακές εμπειρίες στο διαδίκτυο. Ακόμη και αν αφαιρέσαμε περισσότερες ψευδείς διαφημίσεις το 2016 από ποτέ, η μάχη δεν σταματά εδώ. Την ώρα που εμείς επενδύουμε για να έχουμε καλύτερο εντοπισμό, οι απατεώνες επενδύουν σε ακόμη πιο εκλεπτυσμένες προσπάθειες να ξεγελάσουν τα συστήματά μας.

Δεύτερον, ενδυναμώσαμε την τεχνολογία μας ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να απενεργοποιούμε ψευδείς διαφημίσεις ακόμη πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις “trick to click” εμφανίζονται συχνά ως ειδοποιήσεις συστήματος με στόχο να πείσουν τους χρήστες να τις πατήσουν, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι συχνά κατεβάζουν κακόβουλο λογισμικό (malware). Το 2016, τα συστήματά μας εντόπισαν και απενεργοποίησαν στο σύνολο 112 εκατομμύρια διαφημίσεις “trick to click”, 6 φορές περισσότερο απ’ ότι το 2015.

