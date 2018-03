Google Maps: Τώρα πηγαίνεις στον προορισμό σου ως Mario επάνω σε kart για τον εορτασμό της Mario Day!

Η 10η Μαρτίου γιορτάζεται από τη Nintendo ως η Mario Day, λόγω της γραφής της ημερομηνίας MAR10, όπως δηλαδή γιορτάζουν οι φανατικοί του Star Wars την 4η Μαΐου (May the Fourth Be with you…). Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού, η Nintendo μείωσε κατά 50% την τιμή του Super Mario Run για συσκευές Android και iOS, μια προσφορά που ισχύει μέχρι και την 25 Μαρτίου.

This entry was posted in Android Software and tagged Google Maps Super Mario . Bookmark the permalink