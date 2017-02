Google Messenger: Νέα υπηρεσία SMS/MMS και αναβαθμισμένες λειτουργίες στην αναζήτηση

Ξεκινώντας από την αναζήτηση, εκτός από τον ανασχεδιασμό σε Material Design, οι χρήστες θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης μέσα στις εφαρμογές τους (π.χ. Ok Google, search TripAdvisor for hotels in Rome) χωρίς να φεύγουν από την εφαρμογή της Google. Μάλιστα, σε ορισμένες συσκευές θα “ακούει” και όταν είναι κλειστή η οθόνη.

