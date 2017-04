Google Play Awards 2017: Αυτές είναι οι υποψήφιες κορυφαίες εφαρμογές για το 2017 [Video]

Best App for Kids

Λίγες εβδομάδες απέμειναν για την έναρξη του συνεδρίου Google I/O 2017 και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Google θα βραβεύσει τις καλύτερες εφαρμογές του καταστήματος Google Play . Η εταιρεία αποκάλυψε σήμερα τους υποψήφιους για κάθε κατηγορία και φέτος έχει προσθέσει νέες κατηγορίες όπως Best TV Experience, Best AR Experience και Best Accessibility Experience. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 18 Μαΐου:

