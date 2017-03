Η Google προσθέτει κατηγορία για τη δωρεάν εφαρμογή της εβδομάδας στο Google Play

Η τελευταία αναβάθμιση του καταστήματος Google Play φέρνει μαζί της ένα νέο χαρακτηριστικό που φαντάζομαι όλοι μας βρίσκουμε αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο. Η εταιρεία προσθέτει μια νέα καρτέλα με τη δωρεάν εφαρμογή της εβδομάδας (Free App of the Week), έτσι ώστε να βρίσκουμε όλοι πιο εύκολα και γρήγορα τέτοιες ευκαιρίες σε επί πληρωμή εφαρμογές.

