Indie Corner: Νέα κατηγορία με συγκεντρωμένα τα indie games στο κατάστημα Google Play

Συνεχίζονται οι προσθήκες νέων κατηγοριών στο κατάστημα Google Play , καθώς μετά την “ Free App of the Week ” η Google φέρνει στο προσκήνιο τους ανεξάρτητους (indie) developers προωθώντας το έργο τους με ακόμη καλύτερο τρόπο. Στην κατηγορία “ Indie Corner ” θα βρείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες, τις κορυφαίες επιλογές τους και κλασικά masterpieces όπως τα LIMBO, This War of Mine και Machinarium.

This entry was posted in Android Software and tagged Google Play . Bookmark the permalink