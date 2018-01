Η Alphabet (Google) εξαγόρασε την Redux για την τεχνολογία που μετατρέπει την οθόνη σε ηχείο

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξαγορά προχώρησε η Alphabet — η μαμά εταιρεία της Google — τον περασμένο Αύγουστο, η οποία ήρθε στη δημοσιότητα μόλις πρόσφατα από το δίκτυο Bloomberg. Η εταιρεία εξαγόρασε την Redux, μια startup από το Cambridge που αναπτύσσει μια τεχνολογία που μετατρέπει συγκεκριμένες επιφάνειες (π.χ. οθόνες) σε ηχεία!

Κάτι παρόμοιο έχουμε δει στο παρελθόν από τη Sony στις τηλεοράσεις BRAVIA A1E (τεχνολογία Acoustic Surface), και σίγουρα έχουμε την περιέργεια να δούμε πως θα μπορούσε να εξελιχθεί για εφαρμογή σε smartphones και tablets. Από πλευράς Google δεν έχουμε κάποια δήλωση σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης της τεχνολογίας της Redux, αλλά είναι σχεδόν προφανές ότι θα προσπαθήσει να την ενσωματώσει στα μελλοντικά Pixel smartphones και όχι μόνο.

Εκτός από την μετατροπή της οθόνης σε ηχείο, η τεχνολογία της Redux μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενισχυμένη απτική ανάδραση και φυσικές αλληλεπιδράσεις όταν ο χρήστης ακουμπά την οθόνη ή σέρνει το δάκτυλο του επάνω της.

Redux tech turns the screen into a speaker, and a haptic surface. Trying it out here. The sound is actually coming from the screen. pic.twitter.com/VPAi6TzKk9

— Stan Schroeder (@franticnews) February 28, 2017