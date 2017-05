Βελτίωση αναζήτησης για τέχνη στο Google Search και το Google Street View

Κάποιους τους ελκύουν οι δυνατές πινελιές του Van Gogh στο έργο του The Starry Night, άλλοι προτιμούν να ατενίζουν την επιτηδευμένη δόξα του έργου του Klimt The Kiss , όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι άνθρωποι αγαπούν την τέχνη. Επί της ουσίας, κάθε μήνα, στη μηχανή αναζήτησης της Google γίνονται περισσότερες από 500 εκατομμύρια αναζητήσεις σχετικές με την τέχνη. Τώρα αν είστε περιστασιακός θαυμαστής της τέχνης ή ένας μανιακός του πολιτισμού, η Google μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε ειδικοί στην τέχνη. Από σήμερα, όταν ψάχνετε για θέματα που αφορούν την τέχνη, θα έχετε πρόσβαση σε πιο σχετικά αποτελέσματα και την δυνατότητα να εξερευνήσετε πιο βαθιά ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρεστε. Η Google επίσης προσέθεσε ένα νέο χαρακτηριστικό στο Street View (το “think digital museum guide!”) που σας δίνει βασικές γνώσεις για τα έργα τέχνης στις εικονικές επισκέψεις σας στα μουσεία.

This entry was posted in Google Internet . Bookmark the permalink