Η Google ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης-εκπαίδευσης των πολιτών για τα αυτοοδηγούμενα οχήματα της Waymo

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Waymo ξεκινά τις καμπάνιες εκπαίδευσης του κοινού για να προετοιμάσει σωστά το έδαφος για την τεχνολογία της. Η καμπάνια “Let’s Talk Self-Driving” θα κάνει ντεμπούτο στην Arizona (ΗΠΑ), προτού επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Mothers Against Drunk Driving, National Safety Council, Federation for Blind Children, East Valley Partnership και Foundation for Senior Living.

