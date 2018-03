Grow with Google: Βοηθώντας 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους να βρουν εργασία ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους μέχρι το 2020

Επιπρόσθετα, το νέο Grow with Google Impact Report συλλέγει τις ιστορίες των εκπαιδευόμενων εκείνων που, όπως η Idiko, η Ντίνα και η Mark and Anders, έχουν βρει εργασία ή έχουν αναπτύξει την επιχείρησή τους. Στο εξής, η Google θα δημοσιεύει τρίμηνους απολογισμούς, σε συνεργασία με την Ipsos Mori, δείχνοντας πώς οι νέες ψηφιακές δεξιότητες μεταφράζονται σε ευκαιρίες τόσο για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όσο και για εκείνους που αναζητούν εργασία.

