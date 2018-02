Harry Potter: Hogwarts Mystery, δείτε το πρώτο gameplay trailer του mobile παιχνιδιού

Η Warner Bros. Games αποκαλύπτει το πρώτο gameplay trailer για το επερχόμενο Harry Potter: Hogwarts Mystery , το ένα από τα δύο mobile games που περιμένουμε φέτος από τον κόσμο που εμπνεύστηκε η J.K. Rowling. Την ανάπτυξη του παιχνιδιού έχει αναλάβει η Jam City (βλ. Family Guy: The Quest for Stuff ) και αναμένεται για συσκευές Android και iOS μέσα στο 2018.

