Νέο HP Spectre x360 με οθόνη ανάλυσης 4K, νέο HP Envy κυρτό AiO 34” και νέας γενιάς Sprout Pro

Το HP EliteBook x360, το πιο λεπτό μετατρέψιμο για επιχειρήσεις στον κόσμο, συνδυάζει τον κομψό και ελαφρύ σχεδιασμό του HP Spectre, τις συνδυαστικές δυνατότητες του HP EliteBook Folio και την επιχειρησιακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα του HP Elite. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας από όλα τα convertible, έως και 16 ώρες και 30 λεπτά. Οι ολοκληρωμένες του συνδυαστικές δυνατότητες ενισχύουν την παραγωγικότητα και φέρνουν νέα πνοή σε συνεδριάσεις με ειδικά πλήκτρα διάσκεψης, ισχυρή αναπαραγωγή ήχου, μία προαιρετική 13.3’’ (33.7cm) διαγώνια οθόνη 4K UHD με Windows Hello και υποστήριξη γραφίδας. Ως μέλος της οικογένειας του HP Elite, των πιο ασφαλών και εύχρηστων υπολογιστών στον κόσμο, ο business convertible περιλαμβάνει τελευταίες καινοτομίες όπως το HP Sure Start Gen3, το μοναδικό BIOS αυτοϊασης παγκοσμίως, πλέον με προστασία της μνήμης κατά το χρόνο εκτέλεσης (SMM). Επιπλέον, προστατεύει το γραφείο του μέλλοντος με την εφαρμογή HP WorkWise, την πιο προηγμένη εφαρμογή για Smartphone για τη διαχείριση υπολογιστή και την πρώτη που παρέχει προστασία Tamper.

