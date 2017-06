HP OMEN: Το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων gaming με εντυπωσιακό σχεδιασμό και εξαιρετικές επιδόσεις

Η ποιότητα της οθόνης για τους παίκτες επηρεάζει τη συνολική εμπειρία gaming. Έτσι, η HP παρουσιάζει δύο νέες επιλογές οθόνης για δυνατούς παίκτες, την OMEN by HP 25 και την OMEN by HP 27. Η HP δημιούργησε την καθεμιά για να καλύψει τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τύπου gamer, μοιράζοντας πολλά από τα ίδια στοιχεία σχεδιασμού, όμως προσαρμόζοντας τις λειτουργίες για κάθε οθόνη. Η OMEN 25 είναι καθορισμένη για παιχνίδι με ανάλυση 1080p με ανταγωνιστικά framerates και βελτιωμένους ρυθμούς ανανέωσης με AMD FreeSync όταν συνδυάζεται με AMD Radeon GPU. Η οθόνη OMEN 27 προσφέρει ταχύτητα και τα σωστά χαρακτηριστικά όπως το NVIDIA G-Sync για τη δημιουργία μίας οθόνης ιδανικής για παίκτες και esports αθλητές.

Όπως δήλωσε η Anne-Sophie Hadberg , head of consumer personal systems EMEA, HP Inc.,

