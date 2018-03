HP Sprocket Plus: Εκτύπωσε ακόμη μεγαλύτερες φωτογραφίες με τον φορητό εκτυπωτή τσέπης

Οι εκτυπώσεις γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας ZINK Zero Ink , που σημαίνει ότι όσο χρώμα απαιτείται βρίσκεται ήδη στο ίδιο το χαρτί εκτύπωσης της HP. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το αν θα τελειώσει το μελάνι! Ο Sprocket Plus εκτυπώνει σε αυτοκόλλητο χαρτί που είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό και δε δημιουργεί κηλίδες. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι ιδανικές για να δημιουργήσετε φωτογραφικά άλμπουμ, να διακοσμήσετε ντουλάπια, υπνοδωμάτια ή θρανία, και να δημιουργήσετε προσωπικά δώρα όλο το χρόνο.

Η HP ανακοίνωσε την επέκταση της δημοφιλούς σειράς Sprocket στην περιοχή EMEA με το Sprocket Plus. Ο νέος εκτυπωτής τσέπης προσφέρει αντίτυπα μεγέθους 30% μεγαλύτερου από τον πρώτο Sprocket . Εκτυπώνοντας φωτογραφίες διαστάσεων 5.8 cm x 8.6 cm, ο Sprocket Plus δίνει στους φίλους της φωτογραφίας τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τις εικόνες άμεσα, απευθείας από το smartphone τους. Ο Plus προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να ευχαριστηθείτε, να διακοσμήσετε και να μοιραστείτε εκτυπωμένες φωτογραφίες, ξεχωρίζοντάς τις από τα Instagram feeds που συναντούμε σε όλα τα smartphones.

