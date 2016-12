Η HTC μας προετοιμάζει για κάτι “μεγάλο” στις 12 Ιανουαρίου

Αν μιλάμε για συσκευές, τότε θα μπορούσε να είναι το HTC X10, ως διάδοχος του HTC One X9 που αποκαλύφθηκε πέρυσι περίπου την ίδια περίοδο ή ένα νέο smartwatch / fitness wearable σε συνεργασία με την Under Armour (U και for U). Πάντως, δεν θα μας έκανε εντύπωση αν η εκδήλωση αφορά πιθανές εξελίξεις σχετικές με το headset εικονικής πραγματικότητας HTC Vive ή το νεότευκτο κέντρο έρευνας για τις τεχνολογίες VR / AR .

This entry was posted in HTC and tagged CES 2017 . Bookmark the permalink