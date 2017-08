Η Huawei θα μας δείξει τον πρώτο AI-focused επεξεργαστή στην IFA 2017 και πετά το καρφί της στη Samsung [Video]

Σειρά της Huawei να πετάξει το “καρφάκι” της στη Samsung με μια ανάρτηση της για την επερχόμενη IFA Berlin 2017, στην οποία θα μας παρουσιάσει το πόσο έχει εξελίξει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να υλοποιήσει την υπόσχεση για ένα smartphone που θα είναι προέκταση του χρήστη.

Στην πρώτη ανάρτηση της στο Twitter αναφέρει ότι “το μέλλον απαιτεί κάτι περισσότερο από μια γραφίδα”, ενώ στη δεύτερη βλέπουμε ένα teaser video για την παρουσίαση της που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Εκεί θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τα αποκαλυπτήρια του Kirin 970, το νέο SoC της Huawei που θα κάνει ντεμπούτο στο Mate 10, το οποίο λέγεται ότι θα είναι το πρώτο που βάζει και το hardware στην εξίσωση για την τεχνητή νοημοσύνη.

To unpack the future you will need more than a pen. #DoWhatYouWant #HuaweiMobileAI pic.twitter.com/SdsXxGuCqj

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 23, 2017