Huawei Mate 10 Pro: Κατέκτησε τα βραβεία “Smartphone of the Year” και “Best Battery Life”

[Δ.Τ.]

Το Mate 10 Pro, η ναυαρχίδα της Huawei και μία καινοτόμος συσκευή που καθιστά την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσιτή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ανακηρύχθηκε ως Smartphone της Χρονιάς (“Smartphone of the Year”) από το αναγνωρισμένο περιοδικό για Android «Android Authority, στο πλαίσιο των βραβεύσεων “Best of Android 2017” ενώ απέσπασε και τον τίτλο της Καλύτερης Αυτονομίας Μπαταρίας για το 2017 (“Best Battery Life of 2017”) από το Android Headlines.

Σύμφωνα με το Android Authority, το Mate 10 Pro «αποδεικνύει ότι η τελειότητα δεν έχει να κάνει μόνο με λειτουργίες που ξεχωρίζουν αλλά με σταθερά υψηλή ποιότητα και επιδόσεις σε κάθε τομέα. Με λίγα λόγια, το Mate 10 Pro είναι πρωταθλητής στην κατηγορία του». Η αξιολόγηση των συσκευών βασίστηκε στην επιμέρους ανάλυση οκτώ κατηγοριών όπως η οθόνη, ο ήχος, η κάμερα (αντικειμενική και υποκειμενική γωνία κάμερας), η μπαταρία, η εμπειρία χρήσης και η σχέση τιμής/απόδοσης. Το Mate 10 Pro ήταν πρώτο σε ό,τι αφορά τη μπαταρία ενώ βρέθηκε στις πρώτες τρεις επιλογές σε ακόμα τέσσερις κατηγορίες –οθόνη, ήχος, κάμερα (αντικειμενική γωνία) και εμπειρία χρήσης.

Επιπρόσθετα, το Mate 10 Pro βραβεύτηκε ως το Smartphone με την Καλύτερη Μπαταρία για το 2017 από το Android Headlines. Η συντακτική ομάδα του, περιέγραψε το smartphone της Huawei ως τον «βασιλιά στη διάρκεια της μπαταρίας» ειδικά όταν χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισής της. Το άρθρο επαινεί το Mate 10 Pro για τη λειτουργία Ταχείας Φόρτισης και το βελτιστοποιημένο λογισμικό του, Emotion UI 8.0, που «απογειώνει» την εμπειρία του Android. Υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του επεξεργαστή της Huawei, Kirin 970 ο οποίος είναι αποδοτικότερος του προκατόχου του.

Ο Kirin 970 αποτελεί τη νέα, πανίσχυρη μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα διαθέτει μία αποκλειστική μονάδα επεξεργασίας νευρωνικών δικτύων (Neural Processing Unit)) που επιτυγχάνει επιδόσεις έως και 25 φορές ανώτερες σε σχέση με έναν τετραπύρηνο Cortex A-73. Το Mate 10 Pro διαθέτει μία κορυφαία στην αγορά μπαταρία 4000mAh που πλαισιώνεται από σύστημα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας το οποίο μαθαίνει από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τη συσκευή ο χρήστης ώστε να κατανείμει αποτελεσματικά πόρους, ελαχιστοποιώντας έτσι τη σπατάλη ενέργειας και βελτιστοποιώντας την αυτονομία της συσκευής.

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Δρακόπουλος, Διευθυντής Marketing της Huawei Ελλάδος,