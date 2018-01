Huawei Mate 10 Pro και WiFi Q2 αποσπούν πλήθος βραβείων στη CES 2018

Το Android Police έδωσε στο HUAWEI Mate 10 Pro το βραβείο “ Best of CES 2018 ” επαινώντας τον επεξεργαστή Kirin 970, την έξυπνη νέα διπλή κάμερα της Leica και τη μπαταρία με την εντυπωσιακή αυτονομία. Χαρακτήρισε μάλιστα επί λέξει τη συσκευή «κομψή και πανέμορφη». Το Android Police καλύπτει ειδησεογραφικά τους τομείς της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και της ψυχαγωγίας και απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό. Σε μηνιαία βάση υποδέχεται πάνω από 19 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες.

Το Android Authority απένειμε στο HUAWEI Mate 10 Pro τον τίτλο του Smartphone της Χρονιάς για το 2017 (“ 2017 Smartphone of the Year ”) εγκωμιάζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις του σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του μέσου, το Mate 10 Pro «είναι ένας πρωταθλητής στην κατηγορία του» και μάλιστα βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Το Android Authority είναι ένα blog παγκόσμιας εμβέλειας με την ύλη του να περιλαμβάνει ειδησεογραφία, παρουσιάσεις συσκευών και οδηγούς μεταξύ άλλων. Η ιστοσελίδα του αριθμεί περί τις 32,2 εκατ. μοναδικές επισκέψεις χρηστών μηνιαίως.

