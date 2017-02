Huawei P10: Θα είναι διαθέσιμο σε μπλε, χρυσό και πράσινο χρώμα με home button στην πρόσοψη

Ασταμάτητος στις αποκαλύψεις του ο Evan Blass ενόψει του MWC 2017, με τον διάσημο leaker να αποκαλύπτει επίσημες φωτογραφίες του Huawei P10 απ’ όπου έχουμε την ευκαιρία να εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τις αλλαγές στον σχεδιασμό και τα διαθέσιμα χρώματα.

Σε σύγκριση με το P9, το επερχόμενο Huawei P10 θα διαθέτει home button στην πρόσοψη με ενσωματωμένο τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ στην πλάτη θα πρωταγωνιστεί μόνο η διπλή κάμερα Leica. Επίσης, βλέπουμε ότι θα διατίθεται σε μπλε, χρυσό και πράσινο χρώμα!

Από προηγούμενες διαρροές και φήμες υπολογίζουμε ότι το Huawei P10 θα διαθέτει οθόνη 5.2” Full HD (1920 x 1080), επεξεργαστή HiSilicon Kirin 960, 4GB RAM, 32GB/64GB αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή USB Type-C, ενώ θα κυκλοφορήσει και έκδοση με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο.

Σε ό,τι αφορά το Huawei P10 Plus, αυτό αναμένεται με αμφίκυρτη οθόνη 5.5” QHD (2560 x 1440) χωρίς home button στην πρόσοψη και με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην πλάτη. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά αναμένονται ίδια με αυτά του Huawei P10.

Huawei P10 in (left to right) blue, gold, and green. pic.twitter.com/Li1jh55Y46

— Evan Blass (@evleaks) February 16, 2017