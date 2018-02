Huawei P20: Η επίσημη πρόσκληση επιβεβαιώνει την τριπλή κάμερα

Μέχρι σήμερα είχαμε δει μόνο μερικά σχεδιαγράμματα που υποδεικνύουν κάμερα 40MP στο πίσω μέρος με τρεις φακούς Leica. Οι διαφορές των τριών μοντέλων (Huawei P20, Huawei P20 Plus και Huawei P20 Pro) θα αφορούν το μέγεθος της οθόνης και την διάταξη των τριών φακών στο πίσω μέρος. Στο Huawei P20 οι αισθητήρες θα είναι σε οριζόντια διάταξη στη γωνία, όπως η διπλή κάμερα στο Huawei P10, στο Huawei P20 Plus θα είναι τοποθετημένοι κάθετα στη γωνιά και στο P20 Pro κάθετα στο κέντρο της συσκευής με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ακριβώς από κάτω (στα άλλα δύο θα είναι στην πρόσοψη).

Η πρόσκληση απεικονίζει τον πύργο του Eiffel και στο φόντο βλέπουμε τρεις κύκλους που αντιπροσωπεύουν τις κάμερες του Huawei P20, ενώ στο κάτω μέρος βλέπουμε την φράση “See mooore with AI”, με τα τρία “o” να αποτελούν ακόμα μία ένδειξη. Τα Huawei P20 / P20 Plus / P20 Pro θα είναι τα πρώτα smartphones στον κόσμο με τριπλή κάμερα, με την τρίτη να πιστεύεται ότι θα βοηθά για την επίτευξη 5x υβριδικού zoom.

