Huawei P20: Διέρρευσαν σχεδιαγράμματα των τριών μοντέλων που επιβεβαιώνουν τους τρεις φακούς Leica στο πίσω μέρος

Οι διαφορές των τριών μοντέλων (Huawei P20, Huawei P20 Plus και Huawei P20 Pro) θα αφορούν το μέγεθος της οθόνης και την διάταξη των τριών φακών στο πίσω μέρος. Στο Huawei P20 οι αισθητήρες θα είναι σε οριζόντια διάταξη στη γωνία, όπως η διπλή κάμερα στο Huawei P10, στο Huawei P20 Plus θα είναι τοποθετημένοι κάθετα στη γωνιά και στο P20 Pro κάθετα στο κέντρο της συσκευής με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ακριβώς από κάτω (στα άλλα δύο θα είναι στην πρόσοψη).

This entry was posted in Android Rumors and tagged MWC 2018 . Bookmark the permalink