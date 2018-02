Huawei P20 Plus: Αναμένεται με Always On οθόνη και μπαταρία 4000mAh παρά το μικρό πάχος του

Όπως ανακάλυψαν οι XDA Developers , το Huawei P20 Plus θα διαθέτει Always On Display (AOD) και μπαταρία 4000mAh, με την τελευταία να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα 3320mAh του Huawei P20 και εκπλήσσει ευχάριστα λόγω του μικρού πάχους της συσκευής. Ακόμη, αναφέρεται ότι θα διαθέτει τον επεξεργαστή Kirin 970 της οικογένειας Mate 10, ενώ το λειτουργικό σύστημα θα είναι το Android 8.1 Oreo με περιβάλλον χρήσης EMUI 8.1.

