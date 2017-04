Huawei P9/ P9 Plus: Οι ναυαρχίδες της εταιρείας παραμένουν στην κορυφή με την υπογραφή της Leica

Οι high-end εκδόσεις, P9 και P9 Plus, χρησιμοποιούν το octa-core HiSilicon Kirin 955 SoC της εταιρείας με επεξεργαστή χρονισμένο στα 2.5GHz και επεξεργαστή γραφικών Mali-T880MP4 GPU, με το Huawei P9 να είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 3GB RAM + 32GB ROM και 4GB RAM + 64GB ROM, ενώ το Huawei P9 Plus κυκλοφορεί μόνο σε έκδοση 4GB RAM + 64GB ROM.

Στο θέμα της οθόνης, η Huawei τοποθέτησε το ίδιο panel στα P9 και P9 Lite, δηλαδή 5.2” Full HD 2.5D LCD (1920 x 1080) με τη διαφορά ότι το P9 προσφέρει μεγαλύτερη φωτεινότητα (500nits αντί 450nits), αλλά αποφάσισε να διαφοροποιηθεί στο P9 Plus επιλέγοντας panel 5.5” τεχνολογίας Super AMOLED Full HD (1920 x 1080) για βαθύτερο μαύρο, πιο ζωντανά και πιο πλούσια χρώματα. Επιπλέον, το Huawei P9 Plus υποστηρίζει την τεχνολογία Force Touch για εκτέλεση διαφορετικών διεργασιών ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο χρήστης.

