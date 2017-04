Huawei Road Show: Ανοίγει δρόμους για ένα καλύτερα διασυνδεδεμένο κόσμο

H Huawei παρουσιάζει τις τελευταίες της καινοτομίες που θα φέρουν την εταιρεία σε μια νέα εποχή ενσωμάτωσης υπηρεσιών Cloud και θα οδηγήσουν σε νέους δρόμους ανάπτυξης Real Time – On Demand – All Online (ROADS). Το Road Show Trailer θα περιοδεύσει σε 22 χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης και των Σκανδιναβικών χωρών, με την Αθήνα ως πρώτη του Στάση στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου από τις 24 με 26 Απριλίου.

This entry was posted in Huawei Network . Bookmark the permalink