Instagram: Δοκιμάζει την ενσωμάτωση GIFs, κουμπί regram και άμεση σύνδεση με το WhatsApp [Video]

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα The Next Web , γίνονται δοκιμές για την προσθήκη ενός νέου κουμπιού “regram” δίπλα στα Like, Comment και Direct. Παρότι δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την λειτουργία του “regram”, το πιθανότερο είναι ότι θα επιτρέπει στους χρήστες να επαναπροωθήσουν τη φωτογραφία ή το video κάποιου άλλου χρήστη στο δικό τους feed, όπως το Share στο Facebook.

This entry was posted in Android Software and tagged Instagram . Bookmark the permalink