Νέα iPad Pro 10.5” και 12.9”. Αυτά είναι τα κορυφαία tablet που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα! [Videos]

Παράλληλα είχαμε ανανέωση του 12.9” iPad Pro το οποίο αποκτά τον νέο επεξεργαστή (A10X Fusion chip 64‑bit με M10 coprocessor) και την αναβαθμισμένη οθόνη με τεχνολογία ProMotion. Η τιμή του μεγάλου μοντέλου αρχίζει από τα $799 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi και αυξάνεται στα $929 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi + Cellular.

Το 10.5” iPad Pro έρχεται σε 4 χρώματα (silver, space gray, gold, rose gold) και η τιμή του αρχίζει από τα $649 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi και ανεβαίνει στα $779 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi + Cellular.

