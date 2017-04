Πως στέκεται το iPhone 7 Plus απέναντι στα Galaxy S8, LG G6, Google Pixel και OnePlus 3T;

Το Galaxy S8 καταφέρνει να ξεπεράσει το iPhone 7 Plus σε multicore performance tests, κάτι που όπως είδαμε δεν ανταποκρίνεται σε δοκιμές πραγματικών συνθηκών καθώς ελάχιστες εφαρμογές είναι σχεδιασμένες για χρήση πολλαπλών επεξεργαστών. Το καμάρι της Samsung χρειάστηκε 7:40 λεπτά για να ολοκληρώσει τις εργασίες (άνοιγμα εφαρμογών / εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών) που το iPhone 7 Plus ολοκλήρωσε σε μόλις 3:20 λεπτά.

