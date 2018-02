It Lurks Below: Το νέο 2D RPG game από τον δημιουργό του Diablo

Το It Lurks Below αναμένεται στην πλατφόρμα Steam πριν το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει τρία modes: creative, normal και permadeath.

Ο θρυλικός δημιουργός του Diablo , David Brevik, επιστρέφει στο προσκήνιο με το It Lurks Below, ένα πολύ ενδιαφέρον 2D RPG game που συνδυάζει το gameplay των platforms με την φιλοσοφία των RPGs, υπό την έννοια ότι ο gamer παίζει σε πίστες που δημιουργούνται τυχαία αλλά ο ήρωας του μπορεί να ανεβαίνει επίπεδα (level up) αναβαθμίζοντας τις ικανότητές του, να μαζεύει αντικείμενα, να χρησιμοποιεί οπλισμό με ξεχωριστές δυνατότητες και στατιστικά κλπ.

