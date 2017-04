Flip 4: Το ανανεωμένο, αδιάβροχο, Bluetooth ηχείο της JBL με πρόσβαση σε Siri και Google Now

To JBL Flip 4 έρχεται σε 6 καταπληκτικά χρώματα Black, White, Teal, Gray, Red and Blue και θα διατίθεται στην Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική τιμή των €139. Στις αρχές Μαΐου, θα βρίσκεται στις προθήκες όλων των δίκτυων Λιανικής και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων Ήχου και Εικόνας σε όλη την Ελλάδα.

