Kaspesky Lab και MIT ενώνουν τις δυνάμεις τους για το “Think Security”

“Το IAP είναι ένα ανεκτίμητο πρόγραμμα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους καθηγητές που μπορούν να μάθουν από κορυφαίους ειδικούς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και φέτος, σε συνεργασία με την Kaspersky Lab, προβάλλουμε ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το σεμινάριο “ Think Security ” της Kaspersky Lab θα εκπαιδεύσει τους μαθητές μας να σκέφτονται out of the box και να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους για την καλύτερη προστασία της κοινωνίας, ένα μάθημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά περιθώρια της τάξης”

Ο Stuart Madnick , διευθυντής και καθηγητής τεχνολογίας της Πληροφορίας στο MIT Sloan School of Management και στο MIT school of engineering, τόνισε:

