Skygofree: Εξαιρετικά προηγμένο και ισχυρό λογισμικό παρακολούθησης Android συσκευών ενεργό από το 2014

Σημείωση : Το Skygofree ονομάζεται έτσι επειδή η λέξη χρησιμοποιήθηκε σε ένα από τα domains. Το κακόβουλο πρόγραμμα δεν έχει καμία σύνδεση με το Sky, το Sky Go ή οποιαδήποτε άλλη θυγατρική του Sky και δεν επηρεάζει την υπηρεσία ή την εφαρμογή Sky Go.

This entry was posted in Android Security and tagged Kaspersky Lab . Bookmark the permalink