Kaspersky Safe Kids: Λύνει τα χέρια των γονέων κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και όχι μόνο

Για παράδειγμα, χωρίς τη διάσπαση του σχολείου, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο που μπορούν να ξοδέψουν τα παιδιά τους στις συσκευές – μετά την πάροδο αυτού του χρονοδιαγράμματος, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται, η πρόσβαση στη συσκευή μπορεί να αποκλειστεί αυτόματα ή το παιδί να λάβει την αντίστοιχη ειδοποίηση. Με τη βελτιωμένη έκδοση του Kaspersky Safe Kids, τα παιδιά μπορούν να δουν πόσο χρόνο έχουν ακόμα στους υπολογιστές τους, και εάν το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν πρόσθετο χρόνο από την εφαρμογή Safe Kids. Ανάλογα με το πόσο καλά αισθάνονται, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν αυτό το αίτημα μέσω του προσωπικού τους «χώρου» στο portal My Kaspersky. Με τη νέα έκδοση του Kaspersky Safe Kids, οι γονείς μπορούν επίσης να δουν πόσο χρόνο έχουν ξοδέψει τα παιδιά τους σε συσκευές μέσω της «γονικής λειτουργίας» της εφαρμογής Safe Kids στα δικά τους smartphones ή tablets, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το portal My Kaspersky.

