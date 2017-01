Kaspersky Threat Lookup: Νέα υπηρεσία για τη βελτίωση της απόκρισης στα περιστατικά ασφαλείας

Η υπηρεσία Kaspersky Threat Lookup είναι η ιδανική λύση για τις ομάδες Πληροφορικής (IT departments) που ασχολούνται σε την εταιρική ασφάλεια προκειμένου να επιταχύνουν την αντιμετώπιση των περιστατικών, και τη δυνατότητα εγκληματολογικού διαδικτυακού ελέγχου. Μόλις ύποπτοι δείκτες, όπως διευθύνσεις IP, URL ή ο κατακερματισμός αρχείων εντοπιστούν από κάποιο στέλεχος της ασφάλειας IT, μπορούν να εισαχθούν στο web interface της υπηρεσίας. Σε αντάλλαγμα, οι χρήστες διαθέτουν ουσιαστική και δομημένη πληροφόρηση σχετικά με μια πιθανή απειλή, ενώ το σύστημα τουσ προσφέρει και παγκόσμιες ιδέες και λύσεις που βοηθούν στον προσδιορισμό μιας στοχευμένης επίθεσης που βρίσκεται εν εξελίξει.

This entry was posted in Internet Misc and tagged Kaspersky Lab . Bookmark the permalink