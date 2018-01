Laundroid και Foldimate: Δύο συσκευές για αυτόματο ξεχώρισμα και δίπλωμα των ρούχων [CES 2018]

Το Laundroid της Seven Dreamers αποτελεί το δεύτερο εγχείρημα της εταιρείας. Διαθέτει ρομποτικά χέρια για να μαζεύει τα ρούχα, τα οποία στη συνέχεια σαρώνονται από τις ειδικές κάμερες και με τη βοήθεια νευρωνικού δικτύο 256.000 εικόνων το σύστημα αναγνωρίζει τον τύπο του υφάσματος για να τα διπλώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απ’ ό,τι αναφέρει η ιστοσελίδα The Verge , πάντως, το Laundroid χρειάζεται σχεδόν 10 λεπτά για να ολοκληρώσει τη διαδικασία για κάθε ρούχο, επομένως, ίσως δεν αξίζει τα $16.000 που ζητούν οι δημιουργοί του, τουλάχιστον όχι για την ώρα.

