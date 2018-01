Lenovo New Glass C220: Τεχνητή νοημοσύνη και επαυξημένη πραγματικότητα σε αυτό το ιδιαίτερο gadget [CES 2018]

Το New Glass C220 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα εύρος σεναρίων δουλειάς και εκπαίδευσης, από τη δυνατότητα που παρέχει να συλλέγεις πληροφορίες στο πεδίο όρασης σου, έως τη δυνατότητα να δίνει βήμα-βήμα κατευθύνσεις και οδηγίες για επιδιόρθωση, αναγνώριση ανενεργού εξοπλισμού και αντιμετώπιση προβλημάτων σε συνεργασία με απομακρυσμένο συνάδελφο, καθώς έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Το New Glass C220 είναι μία wearable τερματική συσκευή AR, η οποία διαθέτει αλληλεπίδραση με προστασία από τον θόρυβο, mobile computing, εξατομικευμένα mods και πολλά άλλα.

