Showcase all the things: Η Lenovo παρουσιάζει video teaser για τις συσκευές που θα φέρει στην IFA 2017

Με μότο “Showcase all the things”, η Lenovo συμπεριλαμβάνει στο video της το Moto Z2 Force μαζί με το Moto Mod της κάμερας 360º, ενώ διακρίνονται το Lenovo Phab2 Pro και το Moto Mod της Hasselblad , όπως και ένα VR headset. Δεν αποκλείεται, πάντως, ότι θα δούμε περισσότερες νέες συσκευές από την εταιρεία στην έκθεση.

This entry was posted in Lenovo and tagged IFA 2017 . Bookmark the permalink