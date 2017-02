Let’s Do It Greece – Κυριακή 17 Απριλίου, Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις! [Video]

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και φωνάζουμε δυνατά Let’s do it Greece! Πρόκειται για μια εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε από νέα παιδιά της χώρας μας, με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, δημιουργώντας ένα κίνημα θετικής ενέργειας σε όλη τη χώρα.

Λίγα λόγια για το Let’s Do It Greece

Το Let’s Do It Greece σας καλεί να λάβετε μέρος στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά στις 17 Απριλίου 2016 σε περισσότερα από 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στο www.letsdoitgreece.org .

This entry was posted in Misc . Bookmark the permalink