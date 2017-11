Let’s Do It Greece: Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η μεγαλύτερη ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας!

“Είναι τιμή μου να ενώσω το εθελοντικό όνειρο του Let s do it Greece με τον αθλητισμό και δη του τένις. Σήμερα ανοίξαμε την πύλη στο αύριο γιατί η κάθε αλλαγή μας ανήκει, μας ενώνει και έχει την δύναμη να σπάσει τα τετριμμένα. Ας αρχίσει το ταξίδι μας!”

Συνεπιβάτης στο εθελοντικό όνειρο του Let’s do it Greece, και η παγκόσμια πρωταθλήτρια του τένις, Λένα Δανιηλίδου , η οποία δήλωσε:

Με κεντρικό σύνθημα « Γίνε η αλλαγή που περιμένεις », την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 , χιλιάδες εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018, τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας!

