Η LG παρουσιάζει τον πρώτο βιντεοπροβολέα 4K UHD ενόψει της CES 2018

Η LG γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική στους οικιακούς προβολείς 4K UHD με τη σειρά HU80K και τον πρώτο προβολέα 4K UHD, ο οποίος έλαβε το Βραβείο Best of Innovation της CES 2018 για την απόδοση εικόνας με εξαιρετική ευκρίνεια και την εμπειρία οικιακού κινηματογράφου που προσφέρει, διαθέτοντας μικρό και κομψό σχεδιασμό. Καθώς η παγκόσμια αγορά 4K προβολέων αναμένεται να αναπτυχθεί γρήγορα, η LG είναι σίγουρη ότι η ηγετική της θέση στον κλάδο των προβολέων LED μπορεί να συνεχιστεί και στον κλάδο των προβολέων 4Κ.

This entry was posted in Home Cinema LG and tagged CES 2018 . Bookmark the permalink