LG AI OLED: Κέρδισε το βραβείο Best TV Product στο CES 2018!

Η LG κέρδισε κορυφαία βραβεία από τα Engadget, The Verge, Digital Trends, Mashable, SlashGear, TechRadar, Pocket-lint, T3, Stuff Magazine και άλλα, καθώς και 19 βραβεία CES Innovation από την Ένωση Καταναλωτικών Τεχνολογιών – συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Best of Innovation Award για τον προβολέα LG 4K UHD – για οικιακές συσκευές και προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και κινητής τηλεφωνίας.

Η LG τιμήθηκε με περισσότερα από 90 βραβεία στην CES 2018 , με κυριότερο το Official CES Best TV Product Award για τέταρτη συνεχή χρονιά, το οποίο αυτή τη φορά κέρδισε για τη νέα LG AI OLED τηλεόραση (μοντέλο C8). Έλαβε επίσης πολλές τιμητικές διακρίσεις για το ψυγείο LG InstaView ThinQ και τον προβολέα LG 4K UHD.

